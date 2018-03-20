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الوطن

"ظريف" يندد بـ"الشتائم السخيفة" لترامب بمناسبة العام الإيراني الجديد

منذ 21 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
"ظريف" يندد بـ"الشتائم السخيفة" لترامب بمناسبة العام الإيراني الجديد

جواد ظريف

ندد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بـ"الشتائم السخيفة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هاجم بشدة إيران في رسالة بمناسبة العام الإيراني الجديد نوروز.

وقال جواد ظريف في تغريدة "بحضارتهم التي تعود لآلاف السنين، يملك الإيرانيون ما يكفي من العمق التاريخي لتجاهل الشتائم السخيفة لزعيم رجعي، يمكن تلخيص فهمه للتاريخ والسياسة والدبلوماسية في 280 كلمة".

وقال ترامب في رسالة لمناسبة عيد النوروز الذي يدشن هذا الثلاثاء ايضا دخول الربيع، ان الشعب الايراني يواجه تحديا جديدا في تاريخه "قادة يخدمون (مصالحهم) بدلا من خدمة الشعب"، بحسب بيان للبيت الابيض.

كما ندد ترامب بالحرس الثوري الايراني.

وكتب "قبل 25 قرنا طلب داريوس الاول (ملك كبير في مملكة فارس) من الله حماية ايران من ثلاثة مخاطر هي الجيوش المعادية والجفاف والكذب. واليوم يجسد الحرس الثوري هذه المخاطر الثلاثة".

ومنذ توليه السلطة في يناير 2017، ما انفك ترامب يشدد موقفه من ايران منددا بالاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى الكبرى وايضا ببرنامجها الصاروخي وسياسة طهران الاقليمية.

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