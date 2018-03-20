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الوطن

عماد أديب عن "شعب ورئيس": وضح أنه لم يكن هناك خطوط حمراء

منذ 19 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عماد أديب عن "شعب ورئيس": وضح أنه لم يكن هناك خطوط حمراء

الإعلامي عماد الدين أديب

علق الإعلامي عماد الدين، على الحوار الذي أجرته المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أديب خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحوار نُفذ بشكل احترافي على أعلى مستوى، موضحًا أن المحاورة جمعت بين الحوار التليفزيوني والحوار الإنساني.

وتابع: "ساندرا كانت رائعة، وفي كمية بشر هيقطعوا فيها، وأنا عارف ده لإني تعرضت لنفس التجربة، ولازم نتوقف عن النفسنة".

وأردف: "من خلال المادة اللي شوفتها واضح إن مكنش في خطوط حمراء".

حوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت

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