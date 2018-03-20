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الوطن

نائب الخليفة: هناك دول تضخ المليارات من أجل زعزعة استقرار مصر

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد طارق
نائب الخليفة: هناك دول تضخ المليارات من أجل زعزعة استقرار مصر

مؤتمر الحاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية

بدأ منذ قليل المؤتمر الحاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والذي نظمه النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر منسق عام حملة من أجل مصر بالقاهرة.

وأكد ماهر خلال كلمته بالمؤتمر، أن دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية يأتي لأنه الوحيد القادر على الحفاظ على هذا الوطن في ظل كل المؤامرات التي تحاك ضده، مؤكدا أن دعمه هو دعم للدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو زعيم يعرف معنى الأوطان.

وأضاف "ماهر": "هناك دول تدفع وتضخ المليارات من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في مصر، ولكن لن يقدروا طالما هناك تكاتف بين الدولة وقيادتها"، مشيرا إلى أن أبطالنا في سيناء يثارون لحق الشهداء، ونحن نشارك وندعم الدولة المصرية بقوة، وهو سر الدولة المصرية، فنحن شعب لا يخاف.

وأشار "منسق عام من أجل مصر" إلى أن الرئيس السيسي استطاع بناء دولة مصرية حديثة، وقام بتنفيذ مشروعات عملاقة وبناء جيش قوي كل ذلك في خلال أربع سنوات فقط.

وشارك في المؤتمر العديد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب ايهاب العمدة، وايهاب الطماوي، وخالد عبد العزيز، وشريف الورداني، وثروت بخيت، ونبيل بولس، وسعيد شبايك، وعلي عبد الونيس وجمال الشويخي والعديد من الشخصيات العامة.

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