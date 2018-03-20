رئيس "مواقف القليوبية": قاتل سائق بنها لا علاقة له بمشروع المواقف

أكد المهندس مصطفي عباس، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، أن المتهم بقتل سائق في مشاجرة في موقف بمنطقة منشية النور ببنها ليس عامل كارتة في مشروع المواقف بالقليوبية، ولا علاقة له بمشروع المواقف.

وأضاف عباس، أن المتهم المذكور ليس من المعينين بالمحافظة أو مشروع المواقف، وأن الموقف الذي شهد واقعة القتل موقف عشوائي لا يتبع المحافظة وملغي منذ سنوات، ويقوم السائقين بالوقوف فيه بالمخالفة للقانون والمتهم كان يديره بشكل غير رسمي ومخالف للقانون.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية، أن العاملين بمشروع المواقف حرروا محضر بقسم الشرطة اكدوا فيه أن المتهم لا علاقة له بمشروع المواقف واتهموه بانتحال صفة عامل كارتة بالمخالفة للحقيقة.

كان العميد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، تلقى بلاغًا من الأهالي بقيام عامل كارتة بذبح سائق في الموقف.