تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "مواقف القليوبية": قاتل سائق بنها لا علاقة له بمشروع المواقف

منذ 14 دقيقة
كتب: حسن صالح
رئيس "مواقف القليوبية": قاتل سائق بنها لا علاقة له بمشروع المواقف

المتهم

أكد المهندس مصطفي عباس، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، أن المتهم بقتل سائق في مشاجرة في موقف بمنطقة منشية النور ببنها ليس عامل كارتة في مشروع المواقف بالقليوبية، ولا علاقة له بمشروع المواقف.

وأضاف عباس، أن المتهم المذكور ليس من المعينين بالمحافظة أو مشروع المواقف، وأن الموقف الذي شهد واقعة القتل موقف عشوائي لا يتبع المحافظة وملغي منذ سنوات، ويقوم السائقين بالوقوف فيه بالمخالفة للقانون والمتهم كان يديره بشكل غير رسمي ومخالف للقانون.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية، أن العاملين بمشروع المواقف حرروا محضر بقسم الشرطة اكدوا فيه أن المتهم لا علاقة له بمشروع المواقف واتهموه بانتحال صفة عامل كارتة بالمخالفة للحقيقة.

كان العميد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، تلقى بلاغًا من الأهالي بقيام عامل كارتة بذبح سائق في الموقف.

أخبار متعلقة

حبس عامل كارتة قتل سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف في بنها

حبس عامل كارتة قتل سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف في بنها
عامل كارتة يقتل سائقا في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب في بنها

عامل كارتة يقتل سائقا في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب في بنها
مصدر: 4 حملات أمنية لمطاردة المتهمين بقتل ضباط "كارتة العياط"

مصدر: 4 حملات أمنية لمطاردة المتهمين بقتل ضباط "كارتة العياط"
4 فرق من العمليات الخاصة والأمن الوطني للبحث عن قتلة ضباط كارتة العياط

4 فرق من العمليات الخاصة والأمن الوطني للبحث عن قتلة ضباط كارتة العياط

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

روبوتات في قفص الاتهام.. 5 ضحايا تسببت الآلات بمقتلهم آخرهم فتاة أوبر

روبوتات في قفص الاتهام.. 5 ضحايا تسببت الآلات بمقتلهم آخرهم فتاة أوبر

لاجارد تحث "العشرين" على تفادي إجراءات استثنائية بالتجارة

لاجارد تحث "العشرين" على تفادي إجراءات استثنائية بالتجارة

وكيل "تعليم الجيزة": الانتخابات الحالية ستكون بوابة الخير

وكيل "تعليم الجيزة": الانتخابات الحالية ستكون بوابة الخير

"الأعلى للإعلام" يؤجل اجتماعاته لما بعد الانتخابات الرئاسية

"الأعلى للإعلام" يؤجل اجتماعاته لما بعد الانتخابات الرئاسية

برلمانى: السيسي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة

برلمانى: السيسي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة

اختيارات الوطن

المنتج الفني لـ

المنتج الفني لـ"شعب ورئيس" لـ"هن": السيسي اختار ساندرا نشأت لإجراء الحوار معه

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

بالفيديو| 9 معلومات عن ساندرا نشأت

بالفيديو| 9 معلومات عن ساندرا نشأت "محاورة شعب ورئيس"

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

الأكثر قراءة

عاجل