"حماية المستهلك": مصانع الحديد تعمدت خفض إنتاجها لرفع الأسعار

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن فوجئ خلال الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار الحديد دون أسباب واضحة، مشيرًا إلى أن المصانع تعمدت خفض معدل إنتاجها ما أدى لخسائرها.

وأضاف يعقوب في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أنه وجه بلاغ لجهاز حماية المنافسة للوقوف على أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد من قبل جميع المصانع.

ومن ناحيته، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تأييده لقرار جهاز حماية المستهلك سالف الذكر، مشيرًا إلى أنه لا يرى أسباب واضحة لارتفاع أسعار الحديد.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن التحرك الذي قام به جهاز حماية المنافسة، سيحد من ارتفاع الأسعار.