الشعراوي يكرم فريق "هندسة المنصورة" الفائز بتصميمات مداخل المحافظة

ثمن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الجهود المستمرة لجامعة المنصورة وتعاونها الكامل مع المحافظة، للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطن الدقهلاوى.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، للفرق الفائزة بتصميمات هندسية متطورة لمداخل مدينة المنصورة، اليوم، والتي تم إجرائها بتكليف الدكتور مهند فودة، المدرس بكليه الهندسة، وبأشراف الدكتور محمد السعيد، عميد هندسة المنصورة، حيث تم إجراء المسابقة من خلال قسم العمارة بالكلية.

تقدم للمسابقة 5 مشروعات تصميم، فاز منها تصميمين من خلال لجنة تحكيم برئاسة الدكتورة إيناس الجيزاوى، والمشروعين الفائزين الأول من تصميم أميرة مدحت جوده، خريجة قسم العمارة بالكلية، والثاني من تصميم ثلاث طلاب بالسنة الثانية بقسم العمارة وهم أمجد إبراهيم دراز، ومحمد عبد العزيز أبو الإسعاد، وفادى احمد السيد عيد.

واستقبلهم محافظ الدقهلية، بمكتبه بحضور الدكتور مهند فوده، المشرف على المسابقة، وتم تكريمهم تقديراً لهم علي التصميمات، وتأكيداً لنبوغهم وتفوقهم، واستعرض معهم التصميمات التي قاموا بتنفيذها، مشيداً بتلك التصميمات.

ووعد الشعراوي، بتنفيذ التصميمات الفائزة بمداخل محافظة الدقهلية على طريق ميت غمر المنصورة، والمدخل الرئيسي للمحافظة القادم من محافظه الغربية، والطريق الدولي الساحلي إلى محافظه الدقهلية.