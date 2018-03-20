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الوطن

بسمة وهبة: السيسي لا يتمسك بكرسي الرئاسة

منذ 8 دقيقة
كتب: شريف حسين
بسمة وهبة: السيسي لا يتمسك بكرسي الرئاسة

السيسي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يسعى لجاه، وليس متمسكًا بكرسي الرئاسة، لافتةً إلى أنه يرغب في الاستمرار بسبب تمسك المصريين به، وأنه سيترك المنصب حال تغيير آرائهم.

ووجهت خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: "إحنا عايزينك، وكمل معانا الطريق إللي بدأناه وهنكمله مع بعض".

وأوضحت أن الرئيس السيسي رفض تزييف التاريخ اليوم، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، وتحدث عن الرؤوساء السابقين بكل احترام، وذكر اسم محمد مرسي، وتجاهل الحديث عن جماعة الإخوان، أثناء حواره، عن قصد.

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