"الوطني للإعلام" في الإمارات يعلن تشكيل مجلس الشباب الإعلامي

أعلن المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، اليوم، عن تشكيل مجلس الشباب الإعلامي الذي يتكون من 12 شابا وشابة من الإعلاميين الشباب وطلبة الجامعات ومعاهد الإعلام في الدولة من المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الاماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومنصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس، حيث تم اختيار الأعضاء بعد مقابلات وتصفيات تميزت بالمنافسة القوية بين المترشحين.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر "إن مبادرة تشكيل مجلس الشباب الإعلامي تأتي تماشيا مع ثقة القيادة الرشيدة بجيل الشباب وتوجيهاتها بالاهتمام بهم وتمكينهم لتعزيز مساهمتهم في عملية التطوير والتحديث التي يشهدها إعلامنا الوطني لمواكبة الحاضر والاستعداد للمستقبل".

وأضاف أن توظيف خبرات الشباب وأفكارهم الإبداعية يعد من العوامل المهمة.. فيما يعمل المجلس الوطني للإعلام على إعداد وتصميم وتوجيه المبادرات الهادفة لتطوير القطاع .. حيث نسعى إلى إتاحة الفرصة للشباب لصياغة رسالة إعلامية شبابية تواكب تطلعات هذه الفئة التي تشكل النسبة الكبرى في المجتمع الإماراتي.

ونوه إلى أن مجلس الشباب الإعلامي بداية لمرحلة جديدة سيكون للشباب فيها دور مهم في تحقيق استراتيجية المجلس الوطني للإعلام الرامية إلى تطوير القطاع الإعلامي لاسيما وأن ثقة المجلس بالشباب وبخبراتهم وقدراتهم على المشاركة الفاعلة هي ثقة عالية وكبيرة.

من جهتها، قالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي إن تشكيل مجلس الشباب الإعلامي كأحد مبادرات المجلس الوطني للإعلام الرامية لدعم الشباب سيساهم في إشراك الشباب لرسم مستقبل الإعلام في دولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام من خلال استثمار طاقاتهم الشبابية ومواهبهم الفذة لنقل رسالة دولة الإمارات للعالم أجمع بأنها دولة التسامح والتعايش ودولة الحضارة والتطور وبناء الإنسان.

وأكدت المزروعي أن مجلس الشباب الإعلامي يعد استكمالا لمجموعة المجالس الشبابية الوزارية والمؤسسية على مستوى الدولة والتي أثبتت نجاحها الكبير كنموذج عمل شبابي هو الأفضل على مستوى العالم.. فقد أثبت أعضاء المجالس الشبابية أنهم قادرون على العمل جنبا إلى جنب مع قيادات الدولة في المؤسسات الحكومية والخاصة والتصرف كقادة حقيقيين متحملين المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومتسلحين بالعلم والمعرفة وبقيم دولة الإمارات الأصيلة.

وشكرت المزروعي الدكتور سلطان الجابر على جهوده الكبيرة في خدمة الشباب بمختلف المؤسسات التي يرأسها.. حيث يحرص معاليه على توجيه الشباب بشكل دائم ودعمهم من خلال حضور الحلقات الشبابية والفعاليات التي تخدم العمل الشبابي في الدولة.. مؤكدة أن جهود ترجمة حقيقية لرؤية قيادة دولة الإمارات في جعل الفرد الإماراتي محور التنمية الأساسية في الدولة.

وخلال كلمته.. هنأ منصور إبراهيم المنصوري أعضاء مجلس الشباب الإعلامي.. مشيرا إلى حرص المجلس الوطني للإعلام على الوقوف خلفهم وتقديم كل الدعم الذي قد يحتاجون إليه وبما يسهم في تأهيلهم وتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم وبالأدوار المناطة بهم.

كما شكر الشباب الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالعضوية على مشاركتهم في المنافسات.. مؤكدا لهم حرص المجلس على استمرار التواصل معهم وإشراكهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي سينفذها بالشكل الذي يؤهلهم ويعزز من خبراتهم ليكونوا أعضاء في مجلس الشباب الإعلامي في دوراته المقبلة.

وكان "الوطني للإعلام" أناط مهمة اختيار أعضاء مجلس شبابه الإعلامي بلجنة متخصصة من المجلس ومن خبراء ومتخصصين في قطاع الإعلام وبمشاركة وإشراف من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وسعادة منصور إبراهيم المنصوري.

وقد قامت لجنة التحكيم باختيار الأعضاء من بين 153 مترشحا بناء على مجموعة من الشروط والمعايير منها أن يكون العضو متميزا من الناحية الإعلامية ويتمتع برصيد من الإنجازات الإعلامية ولديه أفكار إبداعية وأن يكون من العاملين في المجال الإعلامي أو من طلاب كليات الإعلام وأن يكون عمره مابين 18 و30 عاما وأن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها.

وكان المجلس الوطني للإعلام قد أطلق "مجلس الشباب الإعلامي" ضمن حلقة شبابية لمناقشة مخرجات دراسة استطلاعية هي الأولى من نوعها أجراها بالتعاون مع مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة حول "مصادر الشباب للحصول على المعلومات والأخبار "بهدف معرفة واقع القطاع الإعلامي في الدولة وسبل تطويره والنهوض به ليواكب المستجدات العالمية وتعزيز مشاركة الشباب في هذا المجال الحيوي.