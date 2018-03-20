وزير "شباب الوفد" يعلن دعم حسام الخولي في رئاسة الحزب: رجل المرحلة

أعلن أحمد مشهور، وزير الشباب في حكومة ظل الوفد، دعمه للمهندس حسام الخولي رئيسا لحزب الوفد في الانتخابات التي تجري نهايه الشهر الجاري، لافتا إلى أن الخولي يمتلك برنامجا طموحا يعيد للوفد روحه القوية، ويدفعه لمكانته التي نتمناها كلاعبا فاعلا في الحياه السياسيه المصرية.

وقال مشهور في بيان اليوم، إنه لا أحد ينكر قيمة باقي المتنافسين كرموز وفدية نعتز بهم جميعا، إلا أنه في نفس الوقت لابد من دعم البرامج الحقيقية، حيث قدم "الخولي" برنامجا يستطيع أن يقفز بالوفد من أزمته المالية ويضع حلول جذريه لازمة للجريدة.

وأضاف مشهور، أن الخولي يجمع في برنامجه ما يلبي جميع احتياجات الوفديين من تطوير الحزب، وانهاء الاحتقان والصراعات بداخله وطرح رؤية مختلفة لإدارة مؤسسته الإعلامية، كما أن شباب الوفد يجدون فيه ملاذا أمنا لحزب قوي يدعم الحياة السياسية في مصر.