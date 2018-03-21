بينها الدعم والأسرة والشباب.. أرقام تهم المواطن من حوار "شعب ورئيس"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا تليفزيونيا مع المخرجة "ساندرا نشأت" حمل عنوان "شعب ورئيس" تطرق خلاله إلى عدد من القضايا المهمة بالنسبة للمواطن المصري، ورد فيه على آراء المواطنين حول فترة حكمه الأولى والتحديات التي واجهتها الدولة خلالها.

وأكد "السيسي"، أن الدولة تتخذ إجراءات صعبة ولكنها تراعي ألا تكسر ظهر المواطن، مستعرضا بعض الأرقام التي تؤكد حرص الدولة على توفير نظام اجتماعي لحماية محدودي الدخل من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، وترصد "الوطن" أبرز هذه الأرقام في التقرير التالي.

- قال الرئيس السيسي، إن الدولة تدعم المواطن في أسطوانة البوتجاز بـ100 جنيه، مؤكدًا أن أنبوبة البوتجاز تتكلف 130 جنيه والدولة تبيعها للمواطن بـ30 جنيها فقط.

- أشار السيسي إلى أن الدولة تدعم المواطن في أسعار البنزين، موضحًا أنه حتى بعد زيادة أسعار البنزين لازالت الدولة تدعمه بنسبة 40% و50% في السولار وبنزين 80.

- الرئيس أوضح أن الدولة تدعم الفرد بالمنظومة التموينية بـ50 جنيها، مشيرًا إلى أن دعم بطاقة التموين كان منذ عامين 15 جنيها فقط، والآن أول 4 أفراد بالأسرة يحصلون على 50 جنيهًا بإجمالي 200 جنيه.

- لفت السيسي إلى أن الدولة لم تنس الشباب ومحدودي الدخل، حيث قامت بإنشاء 800 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي تم بنائها خلال الفترة الماضية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين مواطن.

- أكد "السيسي" أن مصر لم تجعل المواطن محدود الدخل يواجه المصاعب وحده، مؤضحًا أنه تم إدراج 2 مليون مواطن في برنامج تكافل وكرامة.