برلماني مشيدا بالسيسي: راهب في محراب حب مصر 

أشاد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المخرجة ساندرا نشأت في فيلم "رئيس وشعب"، موضحًا أن السيسي إنسان يعيش آمال وآلام الأمة قبل كونه رئيس، ويعايش جميع الأمور ثانية بثانية.

وأضاف نصر الدين، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن حوار السيسي دخل عقل وقلب المصريين، واصفًا السيسي بأنه راهب في محراب حب مصر.

وتابع: "الرئيس ليس له أطماع شخصية أو دنيوية، الحوار كان مليئًا بالواقعية والشفافية والصدق والأمانة، وحسس المصريين أنه رب عائلة".