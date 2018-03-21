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الوطن

محاضرات وعروض فنية احتفالاً بعيد الأم بـ"ثقافة الدقهلية"

اليوم AM 01:30
كتب: شيماء عادل
محاضرات وعروض فنية احتفالاً بعيد الأم بـ"ثقافة الدقهلية"

أرشيفية

ينظم فرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه المختلفة بمناسبة عيد اﻷم خلال الشهر الجاري.

ففي يوم 21 مارس في الحادية عشرة صباحًا تقام عدة فعاليات تشمل محاضرات "عيد الأم والأسرة" بمكتبة تمي الأمديد، وأخرى بعنوان "فضل الأم على أبنائها" ببيت ثقافة أجا، بجانب عمل مجلة حائط عن مظاهر الاحتفال، بعيد الأم بمشاركة مدرسة الثانوية بنات بأجا، بالإضافة لاحتفالية بعيد الأم وعرض كورال أطفال السنبلاوين ببيت ثقافة السنبلاوين، في السادسة مساء وبنفس الموعد عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية، احتفالاً بعيد الأم ببيت ثقافة المطرية.

وفي يوم 22 مارس في الحادية عشرة صباحًا يعقد بيت ثقافة نجيب سرور محاضرة للتمكين الثقافي عن "أخطار زواج الأقارب"، كما يقيم بيت ثقافة طلخا محاضرة بعنوان "ثرواتنا النباتية والاستخدام الأمثل لها"، بجانب محاضر بمناسبة مئوية الزعيم جمال عبدالناصر بعنوان "عبد الناصر والمرأة المصرية" بمدرسة الثانوية التجارية بأجا.

وفي يوم 23 مارس يقيم قصر ثقافة الطفل، نادي أدب الطفل الإسبوعي بروفات لكورال الطفل في الرابعة مساء.

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