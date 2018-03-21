خبراء يحللون لغة جسد السيسي في حوار "شعب ورئيس": نظراته مسالمة وصادقة

جوانب كثيرة تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، تحت عنوان "شعب ورئيس"، بينها حياته الشخصية والجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، متطرقًا لسماع آراء وشكاوى المواطنين التي جاءت في الفيلم التسجيلي.

"الوطن" تواصلت مع خبراء لغة جسد لتحليل أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، حيث تقول الدكتورة هدير جابر، خبيرة لغة الجسد، إن جميع إشارات الرئيس كانت تلقائية ودون قصد منه، دليلًا على مصداقيته في الحديث والمحبة التي يحملها لشعبه.

إشارات اليدين للرئيس السيسي في الحوار التليفزيوني، دليل على المعاني الصادقة في الكلمات والمعلومات التي قالها، حسب حديث "جابر" لـ"الوطن"، موضحة أن إشارة "ضم الكفين" ووضع اليد على صدره، من أكثر الإشارات التي تدل على الصدق والوضوح.

هدوء نبرات الصوت، وتوزيع نظرات أعين الرئيس خلال حواره، دليل على رؤيته في المستقبل، وهدفها إيصال المعلومات للشعب، حسبما ذكرت خبيرة لغة جسد، موضحة أن نظراته كانت مسالمة وأنه يفكر للمستقبل ولديه يقين بالنجاح.

أما الدكتور إبراهيم مجدي، خبير لغة الجسد، فأشار إلى أن لغة جسد الرئيس في الحوار، كانت تدل على إنسانيته وانفتاحه ومصداقيته، والأريحية، التي انتابته أثناء الحوار، كما أنها أظهرت بساطته.

حركات أصابع يد الرئيس، أوضحت التلقائية في كلامه، حسب حديث "مجدي" لـ"الوطن"، موضحًا أن استخدامه القلم في يديه للتركيز في الكلام، ولتوصيل رسائل واضحة للمشاهدين.