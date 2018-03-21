مرتضى يشتكي زملاءه في البرلمان.. والنائب العام يطلب رفع حصانة الشرقاوي وعبدالمنعم

كشفت مذكرة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، التي أرسلها إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، تسبب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في طلب النيابة العامة من البرلمان رفع الحصانة عن زملائه النائبين علاء عبدالمنعم وأحمد الشرقاوي.

وكان البرلمان قد رفض أكثر من مرة الطلبات المقدمة من النائب العام، برفع الحصانة عن مرتضى منصور لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده.

وأوضحت المذكرة، أن مرتضى اشتكى زملاءه بسبب تصريحات نقلتها عنهم جريدة "الوطن"، خلال الأزمة التي أثارها تأخر تنفيذ مجلس النواب للحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية ابنه أحمد مرتضى، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة.