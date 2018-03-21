نقيب المعلمين: السيسي أعاد لمصر دورها الريادي على كل الأصعدة

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مؤتمر معلمون خلف الرئيس الذي نظمه أمس نادي المعلمين بالجيزة، برئاسة محمد عبدالله، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد لمصر دورها الريادي والقيادي على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، مما كان له بالغ الأثر في دفع عجلة الاقتصاد وعملية التنمية والمساهمة بشكل ملحوظ في دعم مصر واستقرارها.

وأكد نقيب المعلمين، أن الدافع وراء تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، يأتي دفاعاً عما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والذي جاء معبراً عن حلم الشعب المصري، ورغبته في العبور لمستقبل أفضل وهي إنجازات كثيرة وفي كافة المجالات، والتي يحاول أهل الشر طمسها وإخفاء معالمها، وأن التأييد يأتي أيضاً كترجمةً لمواقفه الجسورة في حسم المشكلات ومواجهتها ووضع رؤية مستقبلية لمصر تحقق أهداف التنمية بعيدة المدي وتستكمل بناء مقومات الدولة المدنية الحديثة.

وأشار الزناتي إلى أنه يثمن ويقدر ما قدمه الرئيس للوطن خلال ولايته الأولى، وما قبلها من تصدٍ حاسم وشجاع لمحاولة زعزعة استقرار الوطن وحرصه على تحويل أحلام المصريين، إلى واقع مشرق بمشروعات قومية كبيرة في كل محافظات مصر وتدعيم الاقتصاد بشبكات الطرق والكباري، وحقول البترول والغاز، ومحطات الكهرباء والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن السكنية الجديدة والمجتمعات العمرانية.

قام بتنظيم المؤتمر مجموعة من شباب مصر المخلصين "فريق ملوك السعادة " والذين يتطوعوا بمجهودهم في المؤتمرات الوطنية للدولة المصرية ومؤسساتها، ويقومون أيضا بمساعدة جمعيات المسنين والمعاقين، تطوعاً دون أي مقابل ليثبتوا أن الخير في شباب مصر وفي سواعدهم الفتية وعقولهم الواعية المتحضرة.

حضر المؤتمر كلاً من الدكتور محمد علي ومحمد إسماعيل ومحمود الصعيدي أعضاء مجلس النواب، وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء وعبد الله المقدم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمدير التنفيذي لائتلاف دعم مصر بالجيزة، والدكتور عاطف النمر عميد كلية التربية ببنها ومحمد عبد التواب مدير التعليم العام بالقاهرة، وجميع مديري الإدارات التعليمية بمحافظتي الجيزة والقاهرة وسعيد إسماعيل نقيب معلمي وسط الجيزة وحنفي جمعة نقيب معلمي شمال الجيزة، وإيهاب عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين بالبحر الأعظم، وفارس عبد الجواد أمين نقابة المعلمين بشمال الجيزة، وجميع أعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظة.