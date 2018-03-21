عماد أديب يصف السيسي بالأب الحريص على مصالح أسرته حتى لو أتعبهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الهدف من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في "شعب ورئيس" هو عرض ما أنجزه والتعرف على تصوراته للمرحلة المقبلة، لكيفية حشد الناس وتعبئتها من خلال رسالة عاطفية وعقلية للتعرف على شخصية المرشح قبل الرئيس.

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" أن الحوار ليس للجمهور المخالف للرئيس السيسي، ولكن للجمهور الكبير الذي كان يسانده منذ 30 يونيو ودفع فاتورة قاسية من المعاناة القاسية نتيجة الإجراءات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أخذ قرارات شجاعة كنوع من الدواء المر حرصا على مصلحة المواطنين، واصفا الرئيس بالأب الحريص على مصالح أسرته حتى لو أتعبهم بعض الوقت من أجل إنقاذ هذه العائلة من الهلاك.

وفي ذات الصدد، أوضح أديب أن اختيار المخرجة ساندرا نشأت لإجراء هذا الحوار لم يأت من فراغ، لافتا إلى أن اختيار الأسئلة كان ذكيا للغاية بالتركيز على الأسئلة الصعبة، مشيدا بالتصوير واختيار الرئيس للملابس "الكاجوال" حتى يعطي المواطنين شعور بالراحة باعتباره مرشحا قبل أن يكون رئيسا.