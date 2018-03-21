شلبي: ضمير العاملين في تنقية "مياه السويس" جعل بورسعيد الأولى بالمنطقة

أكد المهندس السيد شلبي، رئيس قطاع مياه الشرب بهيئة قناة السويس ببورسعيد أن ضمير العاملين بمحطة مياه الشرب، جعل بورسعيد الأولى على الشرق الأوسط في نقاء مياه الشرب على التحديث الدائم لمحطات مياه الشرب، بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة في العالم.

وأوضح أن الهيئة تتعامل مع 5 دول أجنبية في الاستعانة بتكنولوجيا إنشاء المحطات، وتطهير مياه الشرب لخبراتهم في هذا المجال وهي "إنجلترا واليابان وفرنسا وأمريكا وألمانيا".

وأعلن شلبي، عن إنشاء محطة جديدة بمهمات ومعدات كهروميكانيكية، بتكنولوجيا وحيدة موجودة على مستوى الشرق الأوسط بطاقة 80 ألف متر مكعب في اليوم وهي "فول أوتوماتيك" بنظام تشغيل أتوماتيك كامل، بنفس النظام للمحطة السابقة التي أنشأت في 2007 والتي تعمل الآن بنفس كفاءة بداية تشغيلها.

وتابع شلبي، أنه يتم استخدام الفحم النشط بها، وذلك في حالة حدوث روائح كريهة مشيرا إلى أنه يتم إضافة إمكانيات جديدة للمحطات، وعمليات إحلال وتجديد تناسب التطور الحالي في التشغيل والتوسعات التي تجرى بالمحافظة، حيث أن المحطة الحالية "باماج الجديدة"، كانت تنتج 133 ألف متر مكعب يوميا، واليوم تنتج 70 ألف متر مكعب يوميا، وسوف تدخل في التطوير قريبا بعد الانتهاء من المحطة التي يجري إنشاؤها، كما أن محطة عمل "2-3" تنتج 80 متر مكعب يوميا ومحطة "4-5" تنتج 80 متر مكعب يوميا بينما محطة "باماج القديمة" تنتج 40 متر مكعب يوميا بالإضافة إلى المحطة التى يجرى إنشائها وكلهم يعملون بنفس المواصفات.

واستعرض شلبي أن بورسعيد بها وحدتين "فحم نشط" كمخزون إستراتيجى من 40 إلى 60 طن فى حالات الروائح الكريهة خاصة فى حالة إرتفاع درجة حرار الطقس، والتعامل مع مشاكل الطحالب التي تدخل الترعة في أوقات من السنة، ويتم المتابعة بشكل دوري، مع وزارة الري لتطهير الترعة والاستعانة بمقاولين تطهير من القنطرة، حتى بورسعيد لإزالة الطحالب والرواسب الموجودة بالقاع بواسطة كراكات وزارة الري.

وأكد أن متوسط ارتفاع الترعة في بورسعيد 150 سم، ويصل ارتفاعها بحد أقصى 200 سم متر وتضخ كمية ماء عبر خطين بمتوسط 150 ألف متر مكعب وخط ثاني بنفس السعة كاحتياطي في حالة الطوارىء.

وأضاف أن حرص الهيئة على وصول الماء نقي للمواطن ببورسعيد، هو مشاركة مجتمعية منها بأعلى جودة وأقل سعر، كما أنه يتم تطهير الماء بالكلور والشبه، وهما لا غنى عنهما كوسيلة آمنة لتطهير شبكات الماء.

وشدد شلبي على أن مسئولي المعمل بمحطة مياه الشرب، يأخذون عينات من ترعة المحمودية التي تغذي بورسعيد بالمياه، من بداية دخولها حيز بورسعيد بعد القنطرة مباشرة؛ للتأكد من سلامتها بالإضافة إلى 10 عينات على الأقل يوميا من مناطق مختلفة متغيرة سواء عمارة أو مستشفى أو أي مبنى، باستمرار تحليلها والتأكد من نقاء الماء، وعدم وجود أي تغير به ناتجة عن مرورها في خطوط المواسير، كما أنه يوجد أجهزة حساسة بمحطات المياه لاستشعار أي تلوث بالماء، ويجب أن تظهر النتيجة أقل من 1 ntu، وهو مقياس لمواصفات المياه التي تشترطها وزارة الصحة.

ولفت شلبي، إلى أن المحطات كلها تضخ في شبكة "حلقة واحدة" وخطوط موصلة على بعض، حيث أنه في حالة حدوث كسر في خط من خطوط المياه لأي سبب، فإنه يتم إغلاق الخطوط الموصلة له حتى لا تقطع الماء عن المنطقة وتصل عبر خطوط أخرى حتى ينتهي إصلاح الكسر خلال ساعات قليلة، وأن الإصلاح يجري داخل هيئة قناة السويس من خلال 3 شركات مقاولات لصيانة الشبكة وكل شركة مختصة بمنطقة في المحافظة لتيسير وسرعة العمل.

وأكد شلبي، أن المياه نقية في بورسعيد والدليل على ذلك عدم وجود فلاتر تنقية لها في المحافظة.

موضحا أن العاملين بمحطة مياه الشرب يتقون الله في عملهم واضعين أمامهم أن المياه كما تصل للمواطنين تصل لأبنائهم وأسرهم ويجب أن تصل نقية جدا، متمنيا أن تعمل مؤسسات الدولة كلها بنفس نهج وضمير العاملين بمحطات مياه الشرب ببورسعيد.