هتافات بمؤتمر "مفيش مستحيل" لتأييد السيسي ببورسعيد

نظمت مساء أمس حملة "مفيش مستحيل" واتحاد المجالس الشعبية والمحلية مؤتمرا جماهيريا، لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية أمام حديقة سعد زغلول بحي العرب ببورسعيد.

أشعل المؤتمر هتافات الحاضرين منها "دب برجلك ولع نار بورسعيد كلها أحرار، وبنحبك يا سيسي يا رئيسي وبورسعيد بلد مليون فدائي في ظهر السيسي وبالروح بالدم بنحب السيسي يا عم"، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية منها، مسرحية أم الشهيد لطلاب بعض المدارس، التي أبكت الحضور وأغاني وطنية منها الصاعقة والفرقة 103 ووطني بالإضافة إلى أغاني السمسمية، وعروض شعرية متنوعة للطالبان "حسن نور، ونورهان أشرف".

نظم المؤتمر المهندس عماد إسحق منسق حملة مفيش مستحيل، وعضو اتحاد المجالس المحلية والشعبية، ومحمد نور رجل أعمال وطارق حسن إعلامي.

وحضر المؤتمر سامي الرشيدي، عضو مجلس الشورى السابق، ونورا أبو ليلة واللواء محمود الخولى نائبا رئيس الاتحاد، وعماد حافظ مفوض عام الإسماعيلية، وماريانا جورج نائب مفوض عام الإسماعيلية، وعبد الخالق باشا عضو مجلس الاتحاد بالإسماعيلية وهناء أحمد أمينة المرأة بالاتحاد وعدد من القيادات الشعبية ببورسعيد وبعض المحافظات.