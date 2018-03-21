الأم المثالية عن اعتداء نجلها على مسؤولة التضامن: "مش عدواني.. ده بطل"

قالت سلوى يحيى الأم المثالية إنها كانت في غاية السعادة، بعد معرفتها بفوزها بلقب الأم المثالية.

وكشفت الأم المثالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم" أنها لديها 3 أبناء منهم 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن لديها ابن بطل سباحة ومعاق ذهنيًا، ويعاني من فشل كلوي وهو الذي تعدى على مسؤولة وزارة التضامن، أثناء إعلان أسماء الأمهات المثاليات.

وعن تفاصيل اعتداء نجلها على مسئولة التضامن، قالت الأم المثالية إن ابنها أصيب باضطراب نتيجة للزحام، وأنه خاف عليها وتوقع إصابتها بسوء ولذلك تعدى على مساعدة الوزيرة بهذا الشكل.

وأكدت الأم المثالية أن سلوك ابنها ليس عدوانيًا وأنه بطل وأنها تفخر به وأنه خاف عليها أن تتركه أو تتخلى عنه بعدما شاهد الناس يهنئونها ويقولون لها "هتسافري للعمرة".

ووجهت الأم المثالية بالشكر لمسئولي وزارة التضامن الأجتماعي لتفهمهم حالة ابنها مؤكدة أنها تواصلت معهم وعرفوا حقيقة الأمر.