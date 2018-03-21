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الوطن

ضبط 6 من 25 سائقًا يتعاطون مخدرات بعد إجراء تحاليل لهم في المنيا

اليوم AM 07:34
كتب: اسلام فهمي
ضبط 6 من 25 سائقًا يتعاطون مخدرات بعد إجراء تحاليل لهم في المنيا

حمله مروريه

أجرت إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارات الصحية في المنيا، تحاليل دم لـ25 سائقًا من قائدي السيارات على الطرق السريعة، لكشف المتعاطين للمواد المخدرة، وتم ضبط 6 منهم ثبت تعاطيهم مخدرات، وتقرر إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط 2705 مخالفة مرورية متنوعة.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، وجه بتكثيف الجهود لمواجهة حوادث الطرق، وشن الحملات المرورية على مدار 24 ساعة بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي والزراعي، لتسيير الحركة المرورية، داخل المراكز والمدن، خاصة أثناء خروج طلبة المدارس والموظفين، ومنع المواقف العشوائية داخل المدن.

وشدد "مدير الأمن"، على تفعيل دور الرادارات للحد من السرعات الزائدة والتنبيه على سائقي المركبات، بضرورة الحفاظ على أرواح وسلامة مستقلي السيارات، ومراعاة السرعة المقررة وعدم تحميل أعداد أكثر من المقررة لهم.

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