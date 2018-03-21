"دور المرأة في انتخابات الرئاسة".. ندوة لـ"كلنا معاك" في المنيا

نظمت أمانتي المرأة والفتيات بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، ندوة لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور عمرو عبد الغني، أمين الحملة بالمركز وأعضاء هيئة المكتب، وسلوى أبو الوفا عضو مجلس النواب.

وتناولت الندوة، الحث على المشاركة في الانتخابات، وخاصة مشاركة المرأة ودورها في العملية السياسية في النزول للانتخابات الرئاسية.

وأكد عمرو عبد الغني، أمين الحملة بالمركز على دور المرأة الصعيدية المتميز والتي من المتوقع أن تكون نسبة مشاركتها أعلى من أي استحقاق دستوري سابق، حيث يراهن الجميع على وعي المرأة المصرية.

وقالت آمال عبد الحكيم، أمينة المرأة بالمركز، إن المرأة ستكون على قدر الثقة التى منحها إياها الرئيس السيسي، وستكون في مقدمة الصفوف بانتخابات الرئاسة لتواصل وقوفها في صفوف الدفاع عن الوطن، مثلما تصدرت المرأة المشهد السياسي في الاستحقاقات الدستورية الماضية، وستبهر العالم أجمع بالانتخابات الرئاسية المقبلة.