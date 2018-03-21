6 أفلام لـMAD Solutions في مهرجان حيفا المستقل للأفلام

تتواجد شركة MAD Solutions بـ6 أفلام من توزيعها في الدورة الثالثة من مهرجان حيفا المستقل للأفلام (22 مارس - آذار وحتى 27 مارس الحالي)، وهي الوثائقي غزة سِرف كلوب للمخرجين فيليب نات وميكي يمين، والأفلام القصيرة رجل يغرق (مهدي فليفل) تحت الأثواب (ميشال زرازير)، ماريه نوستروم (رنا كازاز وأنس خلف)، بونبونة (راكان مياسي)، والجفت، الواوي، الذئب والصبي (وليد مونّس).

ويطمح مهرجان حيفا المستقل للأفلام لخلق معبر ثقافي بين حيفا والمناطق المحظورة صعبة الوصول في العالم العربي، ليسمح بالقفز من فراغنا الثقافي الداخلي والذي استمر لفترة طويلة جداً.