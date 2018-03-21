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الوطن

يوسف منصور يكشف تفاصيل فيلمه العالمي الجديد بمشاركة مورجان فريمان

اليوم AM 07:36
كتب: أحمد حامد دياب
يوسف منصور يكشف تفاصيل فيلمه العالمي الجديد بمشاركة مورجان فريمان

يوسف منصور

كشف الفنان يوسف منصور كواليس فيلمه الجديد، والذي سيعود به للساحة الفنية بعد غياب سنوات.

وقال منصور خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن قصة الفيلم تعود إلى أن الفراعنة منحوا أحد الأشخاص القوة والحكمة التي سيعمل بها ليكون بطلا أسطوريا.

وكشف منصور عن أن الفيلم سيكون به "أكشن" ولكن من نوع مختلف ويوجه رسالة مفادها "ابنوا بلدكم وخليكوا إيد واحدة".

وأكد منصور أن الفيلم سيشهد مشاركة الفنان العالمي "مورجان فريمان" والذي أبدى موافقته على المشاركة في الفيلم لحبه لمصر.

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