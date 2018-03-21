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الوطن

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32

منذ 51 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح، أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 18 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: 

 

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