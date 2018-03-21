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الوطن

فودة يطمئن على مطران دير سانت كاترين في مستشفى الجلاء بالقاهرة

منذ 32 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
فودة يطمئن على مطران دير سانت كاترين في مستشفى الجلاء بالقاهرة

ارشيفية لقاء المحافظ ومطران الدير

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في اتصال هاتفي أن حالة الأنبا ديمتري ديميانوس مطران دير سانت كاترين مستقرة، وأكد أنه سيخرج اليوم الأربعاء من المستشفى متوجها إلى مدينة السلام سانت كاترين.

وأضاف المحافظ أنه التقى الأطباء المعالجين لديميانوس، وأكدوا أن حالته في تحسن مستمر والكسور التي في جسده بدأت تلتئم.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام جنوب سيناء إلى الأنبا ديمتري ديميانوس، رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين بمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، وهنأه على تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى بعد إتمام علاجه.

من جانبه قدم ديميانوس الشكر للمحافظ وأهالي جنوب سيناء، وهنأه بالعيد القومي للمحافظة، وقال إنه منذ إصابته وأهالي جنوب سيناء يقومون بزيارته والاطمئنان على صحته لأنه واحد من أهالي المحافظة.

يذكر أن مطران دير سانت كاترين سقط من ارتفاع 6 متر تقريبا، أثناء نزوله من مصعد مخصص له بالدير منذ شهرين تقريبا، وتعرض لكسر في القدم وكدمات في أجزاء الجسم المتفرقة، وتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، ثم إلى مستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة بطائرة عسكرية بعد موافقة وزير الدفاع.

وقال الشيخ سليمان أبو مشغل شيخ قبيلة القرارشة، إن الأنبا ديمانوس عاشق لسيناء والبدو ونتمنى له الشفاء العاجل، لأنه نموذج بالفعل للتسامح والمحبة ويقدر المصريين.

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