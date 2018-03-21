البحر الأحمر تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإضاءة ساعة 

في إطار التعاون الوثيق بين محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة تشارك المحافظة تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد عبد الله فى الحدث العالمي السنوى "ساعة الأرض" عن طريق اطفاء الإضاءة غير الضرورية في كافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة.

وأكد المحافظ على مشاركة المحافظة في الاحتفال بالحدث العالمي "ساعة الأرض"، وهو حدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار، غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م.يوم السبت الموافق 24مارس 2018م.

كما أكد عبد الله أن إطفاء النور لمدة ساعة في هذا اليوم، يساعد في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وانبعاثات محطات الطاقة، حيث يقل حجم الانبعاثات الضارة.