تسجيل الدخول

الوطن

البحر الأحمر تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإضاءة ساعة 

منذ 6 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
البحر الأحمر تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإضاءة ساعة 

ارشيفية

في إطار التعاون الوثيق بين محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة تشارك المحافظة تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد عبد الله فى الحدث العالمي السنوى "ساعة الأرض" عن طريق اطفاء الإضاءة غير الضرورية في كافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة.

وأكد المحافظ على مشاركة المحافظة في الاحتفال بالحدث العالمي "ساعة الأرض"، وهو حدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار، غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م.يوم السبت الموافق 24مارس 2018م.

كما أكد عبد الله أن إطفاء النور لمدة ساعة في هذا اليوم، يساعد في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وانبعاثات محطات الطاقة، حيث يقل حجم الانبعاثات الضارة.

أخبار متعلقة

وزير البيئة: ساعة الأرض تتزامن هذا العام مع "مؤتمر التنوع"

وزير البيئة: ساعة الأرض تتزامن هذا العام مع "مؤتمر التنوع"
برومو برنامج "رامز تحت الأرض" يحصد 6 ملايين مشاهدة فى 12 ساعة

برومو برنامج "رامز تحت الأرض" يحصد 6 ملايين مشاهدة فى 12 ساعة
فصل الكهرباء عن جامعة المنيا احتفالاً بـ"ساعة الأرض"

فصل الكهرباء عن جامعة المنيا احتفالاً بـ"ساعة الأرض"
سائحون يحتفلون بـ"ساعة الأرض" بالبحر الأحمر

سائحون يحتفلون بـ"ساعة الأرض" بالبحر الأحمر
جامعة دمنهور تشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

جامعة دمنهور تشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

البحر الأحمر تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإضاءة ساعة 

البحر الأحمر تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإضاءة ساعة 

سعيد الهلالي يطالب المصريين بتقليد الأمريكان بالاحتفال بعيد الشكر

سعيد الهلالي يطالب المصريين بتقليد الأمريكان بالاحتفال بعيد الشكر

عيد الأم| مقال لـ"علي أمين" فتح باب الاحتفال بعيد الأم في الوطن العربي

عيد الأم| مقال لـ"علي أمين" فتح باب الاحتفال بعيد الأم في الوطن العربي

اليوم.. لقاء مع هشام جبر وعرض "بحيرة البجع" بأوبرا دمنهور

اليوم.. لقاء مع هشام جبر وعرض "بحيرة البجع" بأوبرا دمنهور

ساويرس لأمهات مصر: "ربنا يخليكوا لينا ويبارك لكم على تعبكم معانا"

ساويرس لأمهات مصر: "ربنا يخليكوا لينا ويبارك لكم على تعبكم معانا"

اختيارات الوطن

كواليس حوار السيسي مع ساندرا نشأت: أوقف التصوير للصلاة.. و10 أيام مدة الفيلم

كواليس حوار السيسي مع ساندرا نشأت: أوقف التصوير للصلاة.. و10 أيام مدة الفيلم

35 تصريحا لـ"السيسي" في "شعب ورئيس": الناس حرة تماما في آرائها

35 تصريحا لـ"السيسي" في "شعب ورئيس": الناس حرة تماما في آرائها

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

الأكثر قراءة

عاجل