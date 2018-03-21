تسجيل الدخول

الوطن

وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني.. ويرحب بنقل تجربة التطوير العقاري

منذ 41 دقيقة
كتب: جهاد عباس
وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني.. ويرحب بنقل تجربة التطوير العقاري

وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني

وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني ويُرحب بنقل التجارب المصرية في مجال التطوير العقاري والشراكة مع القطاع الخاص التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير إسكان سلطنة عمان، والوفد المرافق له، حيث زار مصر على مدى عدة أيام، التقى خلالها عدداً من مسئولي القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، وزار عدداً من المدن الجديدة، والمشروعات المختلفة بها.

وخلال اللقاء رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره العماني، والوفد المرافق له، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والخبراء للأشقاء في سلطنة عمان، ونقل التجارب المصرية المختلفة، سواء في سن التشريعات، أو تخطيط المدن الجديدة، وتنفيذها، وكذا مشروعات التطوير العقاري، والشراكة مع القطاع الخاص، وخلافه.

وعبر الشيخ سيف الشبيبي عن سعادته بالزيارة والاطلاع على التجربة الثرية لوزارة الإسكان المصرية، مشيراً إلى أنهم يرغبون في الاستفادة من تجارب مصر في مجال التطوير العقاري، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص، من حيث آليات الطرح والتنفيذ وخلافه، وكذا ما نفذته مصر من تقدم كبير في مجال بناء المدن الجديدة، والإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودي الدخل، حيث تُعد هذه التجربة رائدة.

كما التقى الوزير العماني بالدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط والتطوير الحضري، الذي شرح لهم آليات عمل هيئة التخطيط العمراني التي يرأسها، ودورها في إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات والمدن المختلفة، مؤكداً أن الدولة حالياً تنفذ عدداً من المدن الجديدة، بهدف أن تكون مراكز لريادة المال والأعمال، لمجابهة مشكلات المدن القديمة، وصعوبة التدخل فيها، وبالتالي يحدث حالياً إحلال لمجموعة من المدن الجديدة يستفيد بها ساكنوها، وكذا تخدم سكان المدن القديمة، علاوة على ما تسهم به من استيعاب الكثافة السكانية، وتوفير فرص الاستثمار والعمل.

أخبار متعلقة

وزير الإسكان يضيف 14 مبنى بـ"القومي للبحوث" في "المنشآت المتميزة"

وزير الإسكان يضيف 14 مبنى بـ"القومي للبحوث" في "المنشآت المتميزة"
وزير الإسكان: ما تحقق في "بدر" خلال 4 سنوات تجاوز مثيله خلال 32 عاما

وزير الإسكان: ما تحقق في "بدر" خلال 4 سنوات تجاوز مثيله خلال 32 عاما
مساعد وزير الإسكان بمؤتمر سيتي سكيب: التنمية لم تعد قاصرة على القاهرة

مساعد وزير الإسكان بمؤتمر سيتي سكيب: التنمية لم تعد قاصرة على القاهرة
وزير الإسكان يعتمد تعديل تخطيط "كايرو فيستيفال سيتي"

وزير الإسكان يعتمد تعديل تخطيط "كايرو فيستيفال سيتي"
وزير الإسكان من فرنسا: البرلمان يُقر قانون التسجيل العقاري قريبا

وزير الإسكان من فرنسا: البرلمان يُقر قانون التسجيل العقاري قريبا
بالصور| وزير الإسكان العماني يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

بالصور| وزير الإسكان العماني يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"مرور القاهرة": لا ينصح بتعديل المسارات

"مرور القاهرة": لا ينصح بتعديل المسارات

انقلاب سيارة ملاكي أمام الكلية الحربية

انقلاب سيارة ملاكي أمام الكلية الحربية

كثافات مرورية عالية بسبب تعطل سيارة بكوبري أكتوبر

كثافات مرورية عالية بسبب تعطل سيارة بكوبري أكتوبر

"تموين سوهاج" يضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك

"تموين سوهاج" يضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك

"البورصة" توقف التعامل على أسهم "مرسى علم للتنمية"

"البورصة" توقف التعامل على أسهم "مرسى علم للتنمية"

اختيارات الوطن

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

الأكثر قراءة

عاجل