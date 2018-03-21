إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بـ"أسيوط - القاهرة الزراعي"

أصيب نحو 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط القاهرة الزراعي، وذلك بالقرب من كمين الجامعة دائرة مركز أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الملاح بطريق أسيوط القاهرة الزراعي بالقرب من كمين الجامعة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدنى وفرق الإنقاذ وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من انتشال السيارة ونجم عن الحادث إصابة قائدها وسيدتين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.