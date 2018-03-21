وزير استخبارات إسرائيل: الغارة على سوريا عام 2007 رسالة إلى إيران

الغارة الإسرائيلية على سوريا / أرشيفية
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، إن الغارة الإسرائيلية على سوريا 2007 هي رسالة إلى إيران، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو وعلق عليه قائلًا: "ضرب المفاعل النووي السّوري في "دير الزور" شمال دمشق في اللّيلة الّتي بين 5 - 6 أيلول من عام 2007. حيث ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الحربية مفاعلًا نوويًّا كان في مراحل إقامته المتقدمة لتزيل تهديدًا نوويًا على دولة إسرائيل والمنطقة كلّها".