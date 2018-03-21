محافظ سوهاج: تخصيص 1000 متر لإنشاء مدرسة إعدادية للبنات في شطورة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 1000 متر مربع، والواقعة ضمن ترعة شطورة الملغاة، بحوض العجوز الفوقاني نمرة 16، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية بنات، لخدمة الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق المركز.

وأضاف المحافظ، أنه جارٍ إنهاء إجراءات نقل الملكية، وتكليف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، مشيرا إلى أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تأتي لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.

وأكد عبد المنعم، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجي، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس في المحافظة، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم علي التفوق الدراسي.