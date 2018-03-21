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"البورصة" تقترب من مستوى 17300 نقطة في بداية تعاملات اليوم

منذ 24 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"البورصة" تقترب من مستوى 17300 نقطة في بداية تعاملات اليوم

البورصة - ارشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تداولات جلسة، اليوم، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% عند مستوى 17279.69 نقطة، رابحا 165.79 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% عند مستوى 890.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%، عند مستوى 2275 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 1.09% عند مستوى 2898 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 49.4 مليون سهم، بقيمة 246.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 4.35 ألف عملية، واتجهت تعاملات المستثمرين العرب للبيع بصافي 23.09 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والأجانب للشراء بصافي 17.18 مليون جنيه و5.9 مليون جنيه على التوالي.

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