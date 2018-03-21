أب يقتل طفله الرضيع بسبب خلافات زوجية في البحيرة

تجرد أب بقرية زهرة البحرية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، من المشاعر الإنسانية، وقام بقتل طفله الرضيع بسبب خلافات مع زوجته.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، من المستشفي العام، يفيد بوصول الطفل "مالك. ه. ش" 6 شهور "جثة هامدة"، إثر تناول مادة سامة، وبتوقيع الكشف عليه تبين قيامه بشرب مادة "الكلور".

وتوصلت التحريات الأولية لضباط المباحث إلى أن والد الطفل قام بإعطائه مادة الكلور، لوجود خلافات مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات في الواقعة.