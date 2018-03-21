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الوطن

"عمالة الجيزة" تعلن تأييد السيسي لفترة رائسية ثانية

منذ 2 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
"عمالة الجيزة" تعلن تأييد السيسي لفترة رائسية ثانية

مجلس ادارة غرفة الجيزة

أكدت شعبة شركات إلحاق العملة بغرفة الجيزة التجارية، دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، المقرر لها 26 مارس الجاري ولمدة 3 أيام، معلنة تشجيعها للشباب المتعاملين مع 191 شركة أعضاء الشعبة على المشاركة السياسية.

وقال أحمد سعد رئيس الشعبة، إن حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، تستوجب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثانية، ليجني ثمار ما زرعه من قرارات جريئة، وخصوصًا المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وأضاف رئيس الشعبة، أن الشركات المنتسبة للشعبة وعددها 191 شركة، حثت جميعها الشباب المتعاملين معها من الراغبين في العمل بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في إطار حرص الشركات على خروج الانتخابات الرئاسية بمظهر مُشرف وكثافة في المشاركة، لما له من تأثير إيجابي بالغ على سمعة مصر في الأوساط العالمية.

وأشار سعد إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد نشاطاً مكثفا لشركات التوظيف في الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق العراقية، في ظل احتياج السوق العراقية لمايزيد عن مليوني عامل، خلال العامين المقبلين، في إطار مشروعات إعادة إعمار العراق.

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