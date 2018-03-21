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الوطن

وزير النقل: لن نتردد في وقف تشغيل أي خط قطارات تهدد سلامة الركاب

منذ 13 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل: لن نتردد في وقف تشغيل أي خط قطارات تهدد سلامة الركاب

وزير النقل الدكتور هشام عرفات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة لن تتردد في إيقاف تشغيل قطارات أي خط من خطوط السكك الحديدية، ترى أنه يهدد سلامة الركاب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ كافة خطط تحديث وتطوير البنيه الأساسية لجميع مرافق السكة الحديد، والتي تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزي، ونظم الإتصالات، وتحديث أسطول القطارات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، قائلا: "لن نتردد في اتخاذ ما يلزم إجراءات السلامة وأمان الركاب".

وأوضح "عرفات"، لـ"الوطن"، أنه سيتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالسكة الحديد حيث تم التعاقد على شراء 100 جرار جديد، وتأهيل 81 جرارًا، وقطع الغيار والدعم الفني بتكلفة 575 مليون دولار، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول لتمويل شراء 100 جرار بتكلفة 290 مليون يورو، مؤكدا أنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة بتكلفة 126 مليون يورو، مبينا أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوريد 1300 عربة حديثة للركاب و300 عربة للبضائع.

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