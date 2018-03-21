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الوطن

"الصحة": تقديم خدمة طبية مجانية لـ59 ألفا في 19محافظة خلال أسبوعين

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": تقديم خدمة طبية مجانية لـ59 ألفا في 19محافظة خلال أسبوعين

قواف \طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، لـ59 ألفًا و579 مواطنًا من خلال 44 قافلة طبية تم تنفيذها بـ19 محافظة خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: "القاهرة، وبني سويف، والجيزة، والغربية، والفيوم، وكفر الشيخ، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والدقهلية، والمنوفية، واسيوط، وقنا، ومطروح، والسويس، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وأسوان"، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأضافت "الصادق"، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 400 عيادة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5 آلاف و633 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 12 ألفا و101 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتة إلى أنه تم تحويل 490 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحي.

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