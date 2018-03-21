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الوطن

مون جي إن: قمة ثلاثية محتملة قد تجمع الكوريتين والولايات المتحدة

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
مون جي إن: قمة ثلاثية محتملة قد تجمع الكوريتين والولايات المتحدة

صورة أرشيفية

أشار الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، إلى احتمال عقد قمة ثلاثية تجمعه مع زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال إن المحادثات يجب أن تتركز على إنهاء التهديد النووي في شبه الجزيرة الكورية، وذكر أنه يعتزم عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الشهر المقبل.

وأضاف: "ستكون القمة الأمريكية الكورية الشمالية حدثًا تاريخيًا مميزًا بحد ذاتها. وانطلاقا من نتائجها سيصبح من الممكن لاحقًا عقد لقاء ثلاثي بين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسيعقد اللقاء في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم، وتقترح سيول عقد القمة الثلاثية في نفس المكان، وفي الأسبوع الماضي أنجزت سلطات كوريا الجنوبية تشكيل لجنة للتحضير لقمّة الكوريتين، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في 16 مارس الجاري.

وذكر الرئيس الكوري الجنوبي، أن سلسلة اللقاءات يجب أن تسفر عن وضع "نهاية تامة للمشكلة النووية، وأن تؤسس لنشر السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأشار إلى وجود "رؤية وهدف واضح لديه لسلام دائم بدلاً من وقف النار الموقع في نهاية الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي".

وتشمل الرؤية أيضًا تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتطوير العلاقات بين الكوريتين وإقامة تعاون اقتصادي بين واشنطن و"بيونج يانج".

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