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الوطن

اليوم.. عرض "الأصليين" ضمن المسابقة الرسمية في "الأقصر الأفريقي"

منذ 2 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
اليوم.. عرض "الأصليين" ضمن المسابقة الرسمية في "الأقصر الأفريقي"

كواليس فيلم الأصليين

يعرض فيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا بحضور المنتج صفي الدين محمود.

وتضم المسابقة 10 أفلام، من بينها "بنزين" إخراج سارة عبيدي من تونس، "بذرة الذكريات" إخراج الكسندرا سيبومانا وريتشارد موجوانيز من روندا، "مفترق الطرق" إخراج أميل شيفيجي من تنزنيا، "الهروب" إخراج موانجي اوك ماينا من كينيا، "هكوندي إخراج اسوراف أولوسي من نيجريا، "عصابة مارسيليا" إخراج مايكل ماثيو، "ابريتا" إخراج محمد بوزاكو من المغرب، "ولاي" إخراج بيرني جولد بلا من فرنسا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى "كتيكي" إخراج بيتر سيدوفيا" من غانا.

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