روسيا تطور نوعين جديدين من الخضروات

طور مختصون في التهجين من معهد روسي متخصص في علم الخلايا والوراثة نوعين جديدين من الخضروات مع خصائص فريدة وهما طماطم باسم "سيمونوفا" وفلفل حلو "القوة المصرية"، بحسب ما نقلته نوفوستي.

وذكر المعهد في بيان نشره اليوم الأربعاء أن نماذج من الخضروات الجديدة سلمت للجنة حكومية متخصصة لإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة بغية اعتماد الصنفين الجديدين وإدراجهما في السجل الحكومي للمحاصيل والخضروات،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وجاء ذلك قبل وقت قصير من بداية موسم زراعي جديد في روسيا، ويخطط خبراء المعهد طرح بذور من الأصناف الجديدة للبيع في الأسواق بعد نحو عام.

ويؤكد العلماء أن الأصناف الجديدة ستثير اهتمام المزارعين نظرا للخصائص الفريدة، التي تتمتع بها، فمثلا يحتوي فلفل "القوة المصرية" على نسبة عالية من فيتامين "أس"، فيما تتميز بذور طماطم "سيمونوفا" بالقدرة على زراعتها بشكل مباشر في التربة دون الحاجة لزراعة مسبقة في المشاتل.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه روسيا للارتقاء لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي، وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومصانع التخزين.

جدير بالذكر، أن الصادرات السنوية للقطاع الزراعي في روسيا باتت تبلغ 28.8 مليار دولار، متجاوزة صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تصل عادة مستوى 15.6 مليار دولار. وتعد الصين أكبر مستوردي المواد الغذائية من روسيا، إلا أن مصر تجاوزت الصين العام الماضي واستوردت مواد غذائية من روسيا بقيمة 1.73 مليار دولار، أغلبها قمح.