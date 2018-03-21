ميدان رماية لتدريب الطلاب على فنون التنشين بالمدرسة العسكرية برأس سدر

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن مدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات الثانوية العسكرية برأس سدر تم إنشاؤها على مساحة 7 آلاف متر ومجهزة بتكنولوجيا حديثة ومعامل وملاعب وتضم 18 فصلا بالإضافة إلى ميدان للرماية لتدريب الطلاب على فنون التنشين على الأهداف بالإضافة إلى فصل التربية العسكرية.

وتابع: "كما تضم مدرسة رأس سدر للتعليم الأساسي مركزا للموهوبين والتعليم الذكي وعدد 11 فصلا وتم تشغيلها بالفعل في العام الدراسي الحالي مرحلة ابتدائية فقط حيث يوجد بها 141 تلميذا في الصفوف الثلاثة الأولى وتتضمن توسعات مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض إقامة 14 فصلا للمرحلة الابتدائية لاستيعاب الكثافة الطلابية".

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات الثانوية العسكرية برأس سدر بحضور العميد محمد عبد المالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي للتربية العسكرية والعميد عاصم سعدون ممثل القيادة الموحدة والعقيد هيثم شفيق ممثل عن الجيش الثالث الميداني ومحمد عقل وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة.