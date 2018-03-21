تسجيل الدخول

الوطن

أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور

صورة أرشيفية

نشر موقع متخصص في متابعة معدل الأجور في البلدان الأوروبية تقريرا صدر عن المعهد الأوروبي للتجارة كشف فيه عن أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور.

وأجرى المعهد دراسة لنمو الأجور في أوروبا في الفترة من 2010 إلى 2017 خلص من خلالها إلى أن الأجور في اليونان، التي عاشت أزمات اقتصادية، تراجعت في الفترة المذكورة بنسبة 19.1%، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

كذلك يظهر من التقرير الذي يحمل عنوان "قياس الأداء في أوروبا 2018" أن العاملين في المملكة المتحدة، حصلوا على أجور في 2017 أقل بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2010.

ويعد التقرير بوصلة للباحثين عن العمل في أوروبا، حيث يساعدهم في اختيار الدول الأوروبية التي تتميز بأجور ورواتب عالية، وفيما يلي رسم بياني يظهر أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور.

أخبار متعلقة

انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا إلى النصف في عام 2017

انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا إلى النصف في عام 2017
اليونان.. متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل

اليونان.. متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل
موسكوفيسي يصف بعض الدول الأوروبية بـ "ثقوب سوداء" ضريبية

موسكوفيسي يصف بعض الدول الأوروبية بـ "ثقوب سوداء" ضريبية
رئيس وزراء اليونان: التيسير الكمي لم يعد ضروريا للاقتصاد

رئيس وزراء اليونان: التيسير الكمي لم يعد ضروريا للاقتصاد

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

نائبة: الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع صفعة قوية لأعداء الوطن

نائبة: الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع صفعة قوية لأعداء الوطن

"الأرصاد" تعلن درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية اليوم

"الأرصاد" تعلن درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية اليوم

تجهيز 94 لجنة لاستقبال 254 ألف ناخب بأبو كبير

تجهيز 94 لجنة لاستقبال 254 ألف ناخب بأبو كبير

إصابة نجار في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية في الفيوم

إصابة نجار في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية في الفيوم

3 أسهم قيادية تقتنص 35% من إجمالي سيولة البورصة بالمنتصف

3 أسهم قيادية تقتنص 35% من إجمالي سيولة البورصة بالمنتصف

اختيارات الوطن

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

الأكثر قراءة

عاجل