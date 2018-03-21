برلماني عن "شعب ورئيس": مواطن الشارع يختلف عن شباب المواقع الاجتماعية

قال النائب خالد مشهور، إن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي "شعب ورئيس"، كان حديث سهل وبسيط، غير تقليدي، يهدف إلى شرح التحديات التي تمر بها مصر ببساطة مع المواطن المصري العادي.

وأضاف مشهور، فى بيان، أن الحديث لم يكن فيه أي تكلف، فالرئيس كعادته تحدث بصدق إلى المصريين، وأن أكثر ما يميز الحوار هو أنه وصّل نبض الشارع المصري إلى الرئيس.

وتابع مشهور: من المهم سماع صوت المواطن العادي، ومعرفه مشاكله، فالمواطن البسيط في الشارع يختلف كليًا عن أحاديث شباب المواقع الاجتماعية.

وأكد مشهور، أن الرئيس دائمًا حريص على التواصل مع المواطنين في أحاديثه كافة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما ينسب نجاح المرحلة السابقة وتخطى التحديات بنجاح إلى الشعب المصري.