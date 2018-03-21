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الوطن

السيسي في لفتة إنسانية.. يجلس بجوار "ليندا سليمان" ويقبل رأسها

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
السيسي في لفتة إنسانية.. يجلس بجوار "ليندا سليمان" ويقبل رأسها

السيسي والسيدة ليندا سليمان

جلس الرئيس عبدالفتاح السيسي بجوار السيدة ليندا سليمان "96 عام" مديرة مدرسة كلية السلام والتي تخرج من تحت يدها 3 من الوزاراء في الحكومة المصرية.

وظل السيسي يحاور السيدة ليندا سليمان أكثر من ربع ساعة وجلس بجوارها على أحد الكراسي يتناقش معها بشكل ودي وقبل رأسها.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

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