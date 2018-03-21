بالصور| عروض دمياط والإسكندرية في نهائيات"آفاق مسرحية"بالهناجر

شهد اليوم الثاني للمرحلة النهائية لمهرجان "آفاق مسرحية 5" والمقامة حالياً على مسرح "الهناجر" عروض لثلاث فرق من محافظات دمياط و الإسكندرية و القاهرة، حيث قدمت مسرحية "الساحر أوز" ضمن مسابقة "مسرح الطفل" بالمهرجان و تألق أبطالها بشكل كبير وامتعت الكبار والصغار معاً" الناس تحب الوهم .. بس ياخساره مقدرتش احقق احلمهم لأنها مش وهم " الجملة الي وضحت الكتير من معاني العرض من علي لسان الساحر أوز.

وأما عن مخرج و مصمم استعراضات العرض كريم خليل يقول: رسالة الي كل إنسان، طفلًا كان أو كبير سيان ابحث بداخلك ولا تدع الوهم يخدعك فلكل منا قلب و عقل و شجاعة و تأكد ان الحل ليس عند "الساحر أوز" والعرض بطولة: محمد والي، مرام جهاد، حلا رزق، عمر وليد، كريم الموازيني، رويدا المصري، وفاء البياع، جني الجمل، مريم عبدالله، أحمد الحبال، مرام حسن، ماريا رزق، علي البياع، ملك كريم، محمد معروف، كارمن كريم، ملك رزق، هنا بشكار، مايا وليد، هنا الحجري، رؤي الزيات، رهف غنيم، تسنيم عبدالله، مادونا عدلي، نغم وليد، مريم الغباشي، خالد عماد، ندي زايد، و ديكور: اسلام جمال ملابس و مكياج أسماء الخري، ألحان: محمد بدوي، إضاءة: حسن النجار، غناء كلا من: اسراء العراقي، برنسس صيام، جيهان الدالي، مكياج خاص: خلود أبو العنين، تصميم دعايا: أيمن عاشور مساعدين المخرج كلا من: سندس عبدالله ميرنا رزق، ميار نور الدين، أحمد رخا، محمد طارق، عماد مراد.

"الساحر أوز" مسرحية للطفل من إنتاج فرقة رؤية للدرامة الحركية و الفن التعبيري تأليف سمير عبد الباقي استعراض و اخراج كريم خليل.

ومن الإسكندرية قدمت مسرحية "ست اشخاص تبحث عن..!!"، والمسرحية تحكي مأساة فرقة مسرحية تبحث عن حلمها و هو التمثيل و من ثم يكتشفوا أن "حلمك بقا بين إيدك ".

وهي من تأليف مرفت الأباصيري وإخراج فتح الله السرو، إدارة مسرحية شاهندة شكري، مؤمن فتح الله، إضاءة كريم خالد، موسيقي محمود أحمد، بطولة عبدالرحمن شكري، رنا عادل، حمد صبحي، محمد عصام، سماء جمال، مصطفي ابرهيم، محمد عز الدين، رضوان محمد، محمد ابراهيم، باهر شكري، اسلام نبيل، شرين رافت، كريمة ابراهيم ، اسماء محي الدين، الاء محمد، ياسمين محمد، دميانة عماد، سارة رافت، منة محمود، نيرة طارق - حسين عبد الغني - عمر السيد - اسماء عز الرجال.

واختتمت عروض الليلة الثانية للنهائيات بفرقة "كنوز مسرحية" والتي قدمت عرض " حزام ناسف "بحضور د.السيد فهيم مؤلف النص، والمسرحية تتحدث عن تسليط الضوء علي الأفكار المتطرفة التي تؤدي الي الأرهاب و كيفية استقطاب الشباب و المغريات الذي تقدمها الجماعات الأرهابية و للفريق رسالة واضحة في هذه المسرحية و هي ان لا نترك الشباب ضحيه لهذه الافكار المتطرفة و نحتويهم بكل الطرق والمسرحية إهداء الي شهداء الوطن .