الإمارات تدرس آثار "قرارات أوروبية" على شركات الطيران الأجنبية

قال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (حكومية)، إن الهيئة تدرس حاليا القواعد التي أقرتها لجنة برلمانية أوروبية، أمس الثلاثاء، لمواجهة شركات الطيران الأجنبية.

وأوضح السويدي، في تصريحات نشرتها صحفية البيان (حكومية) اليوم الأربعاء: "سنتخذ الإجراء اللازم حال تم اعتمادها وأضرت بالناقلات الإماراتية"، وفقا لما ذكره وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأمس (الثلاثاء)، أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي، قواعد قد تفقد شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد، في حال ثبوت قيامها بممارسات منافسة "غير عادلة".

وزاد المسؤول الإماراتي: لا يجوز اتخاذ أي إجراء من طرف واحد، وأي قرار يجب أن يمر عبر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن القواعد التي أقرتها لجنة النقل في البرلمان الأوروبي، أمس، لمواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة، ليست نهائية، مطالبا بضرورة تعريف المقصود بالمنافسة العادلة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

وقال إن ادعاءات بعض شركات الطيران الأجنبية التي باتت غير قادرة على المنافسة بخصوص الدعم الحكومي لشركات الطيران الوطنية، يجب ألا تؤثر في صناع القرار في أوروبا، مضيفا أن مثل هذه الادعاءات تأتي في بعض الأحيان لتغطية الفشل.

وأكد السويدي، أن الناقلات الوطنية الإماراتية ملتزمة بمعايير المنافسة العادلة وقدمت الدلائل مرارا وتكرارا على أنها لا تتلقى أي دعم حكومي، ولا تتمتع بأي أفضليات مقارنة مع ناقلات أخرى.