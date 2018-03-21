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الوطن

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي بني سويف"

منذ 6 دقيقة
كتب: الوطن
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي بني سويف"

مستشفى بني سويف العام

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، قرب نفق بياض العرب، ونقلوا لمستشفى بني سويف العام.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث تم نقل كل من جمال سيد 58 سنة، إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، و4 مصابين وهم: شعبان عبد القوى 29 سنة، أحمد خليل 29 سنة، شعبان عبد المحسن  30 سنة، رمضان محمد 27 سنة، إلى قسم الاستقبال بالمستشفى.

وتلقى المصابون الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام.

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