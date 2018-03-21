هدية فيروز للأمهات من الصم.. ترجمت "أمي يا نور بيتنا" للغة الإشارة

عشرات الأغاني تمتدح في قيمة الأم وما تفعله لأجل صغارها إلا أن "فيروز" انتقت أكثرهم تفاعلًا وقررت توجيها للأمهات الصماء، تلك الشريحة التي لا تُستهدف عادة رغم وجودها الكبير، وقررت في عيد الأم إهداء أغنية "أمي يا نور بيتنا" لكل أم من الصم.

إلى أمي، تعليق اعتلى الفيديو الذي نشرته فيروز الجوهري، مترجمة لغة الإشارة للصم والبكم بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، على صفحتها الشخصية وتداوله المئات، فأهدته إلى والدتها التي ربت اثنين من الصم "هي وبابا تعبوا قوي معاهم، وإحنا 4 بنات شوفي بقى تعبت قد إيه"، واختارت أن تهنئ الأمهات من الصم بتلك المناسبة باللغة التي يتكلمون بها.

تشجعت فيروز وزوجها إلى تصوير الأغنية فاختار لها مكان بشقتهما وصورها، وعلى إثرها تلقت فيروز مئات الرسائل من الصم منذ نشرها للفيديو، وتطور الأمر بأمها وزميلاتها إلى طلب ترجمة أغنية "وردة" التي كانت للأم، وكذلك أغنية شادية "ماما يا حلوة يا أجمل غنوة"، وأغانٍ أخرى موجهة للأمهات وترجمتها للصم، غير ذلك قالت فيروز لـ"الوطن"، إن هناك فتيات صم "طلبوا مني أترجم أغنية محمد فؤاد اللي هي إنتِ أمي يا نور عنيا.. وبالفعل ترجمتها وبعتها ليهم".