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الوطن

حركة فتح تتهم قناة "الجزيرة" القطرية بالتحريض

منذ 50 دقيقة
كتب: وكالات
حركة فتح تتهم قناة "الجزيرة" القطرية بالتحريض

صورة أرشيفية

اتهمت حركة "فتح"، قناة "الجزيرة"، بتجيير بثها لأبواق الفتنة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو يقف ببسالة وقوة وشجاعة أمام هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية،

وقالت "فتح"، إن هؤلاء لا هم لهم إلا انتهاز الفرص لبث سمومهم المقيتة ضد من يقف سدا منيعا أمام المشاريع الإسرائيلية المشبوهة، واستمرارها بمنح مساحة يومية للتشهير بالموقف الوطني الفلسطيني وقيادته الصامدة أمام كل مشاريع التصفية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشادت حركة فتح في بيان لها بالإعلام الوطني والعربي والدولي الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية العادلة، ولنضال شعبنا وصموده أمام محاولة تصفية قضيته وتمرير ما يُسمى "صفقة العصر"، وطالبت فتح أبناء شعبنا الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي وشعوب العالم الحرة، بأن يرفعوا صوت الحق والجرأة أمام الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني المناضل، والساعي للحرية والاستقلال.

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