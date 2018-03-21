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الوطن

"الداخلية" تشارك الأمهات في دار المسنين احتفالات عيد الأم

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد بركات
"الداخلية" تشارك الأمهات في دار المسنين احتفالات عيد الأم

احتفالات الداخلية مع الأمهات

شارك وفود من مديريات أمن "الدقهلية والشرقية وبنى سويف ودمياط " الأمهات في دار المسنين بالإحتفال بعيد الأم ويوم المرأة العالمى"، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى المشاركة المجتمعية الإيجابية مع كافة فئات المجتمع لإحياء المناسبات المختلفة.

قام مدير أمن الدقهلية وبصحبته ضباط قسم حقوق الإنسان بالمديرية بزيارة دار الأمل للمسنين، يأتي ذلك تزامناً مع الإحتفال بعيد الأم ويوم المرأة العالمى، ومن جانبهم قدموا الشكر للقيادات الأمنية على هذه اللفتة الإنسانية متمنين لرجال الشرطة كل التقدم والإزدهر.

وفي الشرقية شارك وفد من مديرية أمن الشرقية بالمرور على المستشفيات ودور المسنين وذلك لتوزيع بعض الهدايا العينية بمناسبة الإحتفال بعيد الأم.

 وفي بني سويف قام وفد من مديرية أمن بنى سويف بتنظيم إحتفال بالتنسيق مع وحدة الرعاية اللاحقة بالمديرية لتقديم بعض المساعدات لأسر المساجين والمفرج عنهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأم، وذلك لكى يشعر المواطن بدور الشرطة الإيجابى في حياته.

وفي دمياط أقامت مديرية الأمن حفلاً لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة بنادى ضباط الشرطة، وذلك إحتفالاً بمناسبة عيد الأم، وحضر الحفل مدير أمن دمياط وقيادات المديرية وقام مدير الأمن بتقديم الهدايا الرمزية لأمهات وزوجات شهداء الشرطة.

  

   

 

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