سيد عبدالحفيظ يقدم هدية عيد الأم من "الأهلي" لوالدة محمد عبدالوهاب

"شعرت بسعادة كبرى، عندما دخل كابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عليّ المنزل، مقدما هدية أرسلها لي لاعبي النادي"، هكذا تحدثت والدة لاعب النادي الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، لـ"الوطن" في عيد الأم، اليوم.

وقالت والدة اللاعب الراحل: "إن فريق الكرة بالنادي الأهلي فوض كابتن الفريق سيد عبدالحفيظ، بتقديم هدية عيد الأم لي، وشعرت بسعادة كبرى لا توصف بهذه الهدية، التي اعتبرها أغلى هدية عندي، لأنه تربطني علاقة قوية بالنادي عن طريق التواصل مع الكابتن عبدالحفيظ".

وأضافت والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب: "شعرت بسبب هذه الهدية أن ابني محمد معاهم في التدريب بالقاهرة، وكلهم ربنا يخليهم، وأنا أشعر بالسعادة حتى عندما يتصل بي الكابتن سيد، ولكن عندما زارني وقال لي كل سنة وأنت طيبة، كان الأمر مختلفا".

وأوضحت: "كابتن النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ استضافني في يوم من الأيام بالقاهرة مؤخرا، وأنا اعتبره ابن من أبنائي، وهو دائم السؤال عني، وكانت فرحتي به كبيرة جدا، وأرى أن أبناء فريق النادي الأهلي يشعرون بالسعادة لو طلبت مساعدتهم لي، ولكني لا أريد أن أتعب الناس معي"، متابعة: "أولادي أحمد" ومحمود وأشقائهم البنات الثلاثة، قدموا لي هدية عيد الأم، اليوم".

وقالت والدة اللاعب الراحل، أن عيد الأم هذا العام له رونقه بسبب هدية لاعبي النادي وتقديرهم لي باعتباري امهم، وأن أشعر دائما بأنهم يحبوا "محمد"، بتواصلهم معي، ووجهت رسالة للأم المصرية، قائلة: "ربنا يجعله عيد أم سعيد وأمهات الشهداء بخير، وأقول لك أم في مصر، كل سنة وأنتي طيبة وتعيشي وتصبري.