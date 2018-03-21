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الوطن

محاضرات توعية للطلاب بترشيد استهلاك المياه ومكافحة الفساد بجنوب سيناء

منذ 38 دقيقة
كتب: شيماء عادل
محاضرات توعية للطلاب بترشيد استهلاك المياه ومكافحة الفساد بجنوب سيناء

ندوة مكافحة الفساد في جنوب سيناء

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، أولى فعاليات الحملة الإعلامية لترشيد المياه بمحافظة جنوب سيناء، بمدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية الجبيل بالطور العاصمة.

وبدأت الحملة بعقد ورشة رسوم أطفال بعنوان "ترشيد المياه" تدريب وفاء فتحي باحث فنون تشكيلية، استهدفت الشريحة العمرية أقل من 13 عامًا من الجنسين، واستخدمت ورق الكانسون وأقلام الفلوماستر لابتكار تصميم عن ترشيد المياه.

وأعقبها محاضرة حكي قصصي بعنوان "أهمية المياه"، تحدث خلالها الباحث حمد شعيب مدير عام الثقافة بجنوب سيناء عن أهمية المياه، وتناول بالشرح مفهوم الاستهلاك العادل للمياه، كما تطرق إلى ثقافة الترشيد، وحفظ حق الأجيال القادمة كهدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة.

ونظم الفرع احتفالا بالعيد القومي للمحافظة على مسرح قصر ثقافة طور سيناء، بحضور المطرب أحمد صبحي، وقدمه الإذاعي وليد صابر، وبدأ الاحتفال بعرض فني لفرقة كورال أطفال الطور، بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، قدمت خلاله عدد من الأغاني المميزة، تلاه أمسية من الشعر النبطي للشاعرة زينب سليمان والموهوبان أحمد وريتاج إبراهيم، تلاها أغنية سلم على الشهداء أداء إيمان محمود، أعقبها مسرحية بعنوان "من حقنا" تأليف صلاح زكريا، وإخراج جمال مهران.

ويتناول العرض المسرحي القضايا الحياتية لذوي الاحتياجات الخاصة، بطولة مشتركة بين الأسوياء وذوي الإحتياجات الخاصة، تلاها فقرة "لشاعر المليون".

واختتمت السهرة بمسرحية أرض الفيروز، تأليف صلاح زكريا، وإخراج جمال مهران، وألحان الفنان حمد العجمي.

وفي إطار القوافل الثقافية والتي بدأت فعالياتها من وادي النبي صالح بمدينة سانت كاترين بمدرسة السلام للتعليم الأساسي بوادي النبي صالح، بمدينة سانت كاترين، بورشة تصنيع عرائس الجوانتي، تدريب حسن الإمام، وبالتوازى وورشتي "الثوب البدوى، الخرز" بالتجمع البدوي بوادي النبي صالح.

وأقيمت محاضرة بعنوان "ذكرى عودة طابا" بمدرسة المروة الابتدائية بالطور العاصمة، وبمشاركة عدد من تلاميذ المدرسة، ألقاها الشاعر محمد جمال أمين عضو نادي الأدب المركزى، بجانب محاضرة بعنوان "مكافحة الفساد والإرهاب" ألقاها الشيخ حمادي السباعي واعظ بمديرية الأوقاف، وتناول فيها تعريف معنى الفساد والإرهاب، ودلل على أهمية مكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، ومسئولية كل فرد وحق الوطن على الجميع بمدينة نويبع.

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